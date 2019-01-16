أمير البلاد: عرض "الثمانينات" مميز ووثق حقبة زمنية ثرية بالأعمال الثقافية والفنية والإعلامية الخالدة

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يستقبل ولي العهد الشيخ نواف الأحمد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:19 16/01/2019 حدث بتاريخ: 14:20 16/01/2019

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

واستقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه بقصر بيان صباح اليوم وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الشؤون المالية والإدارية بالديوان الأميري رئيس اللجنة التنفيذية لإنشاء وإدارة المراكز الثقافية التابعة للديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق وفريق العمل القائم على عرض (عودة الثمانينات) والذي أقيم ضمن الأنشطة الفنية والثقافية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

هذا وقد أشاد سموه بالقائمين على هذا العمل المميز وما تضمنه من فقرات فنية وثقت تلك الحقبة الزمنية الثرية بأعمالها الثقافية والفنية والإعلامية الخالدة للأجيال القادمة متمنيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح.