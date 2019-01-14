عمدة الحي المالي بلندن: علينا التركيز على فرص الاستثمار المشتركة مع #الكويت

عمدة الحي المالي لمدينة لندن النائب بيتر ايستلن في تصريح صحفي عقب استقبال سمو أمير البلاد له

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:53 14/01/2019 حدث بتاريخ: 14:53 14/01/2019

قال عمدة الحي المالي لمدينة لندن النائب بيتر ايستلن إن لقاءه مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لقد كان لقاء طيبا حيث تم التحدث عن عمق علاقة الصداقة الممتدة ل 120 عاما "والتي حتما ستكون أساسا ل 120 سنة أخرى من العلاقات.

وأضاف ايستلن في تصريح صحفي اليوم الاثنين عقب استقبال سمو أمير البلاد له بمناسبة زيارته الرسمية للكويت أنه تم خلال لقائه سموه مناقشة الوضع السياسي الخاص باتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت).

وأوضح أنه تم خلال اللقاء أيضا الاقرار بأن عمق العلاقة بين الكويت وبريطانيا يتجاوز هذا الوضع السياسي "وعلينا التركيز على فرص الاستثمار المشتركة بيننا والتي ستسهم في تطوير اقتصاداتنا حول العالم".