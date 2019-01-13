"مكافحة الفساد": إحالة إشرافيين في البلدية الى النيابة لعرقلتهم عمل الهيئة

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:15 13/01/2019 حدث بتاريخ: 12:15 13/01/2019

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد {نزاهة} على لسان متحدثها الرسمي الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر - الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، بأن الهيئة قد أحالت إلى النيابة العامة أحد الإشرافيين ببلدية الكويت – وآخر – يعملون بأحد فروع بلدية الكويت بالمحافظات – بتهمة إعاقة عمل الهيئة المؤثمة بموجب المواد {14 ، 24 ، 26 ، 45} من قانون إنشاء الهيئة رقم {2} لسنة 2016 والمادة {48} من المرسوم رقم {300} لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وأشار المتحدث الرسمي لنزاهة بأن الهيئة على إثر تلقيها بلاغا ضد إشرافي وآخر في بلدية الكويت بذات الفروع يتضمن شبهة التزوير في محرر رسمي وبعد قيام المختصين بإجراء التحريات وجمع المعلومات وسماع الشهود، تطلب الأمر إجراء ضبطية قضائية لمقر الفرع المذكور لضبط الملف المتضمن للمحرر المشتبه في تزويره وقد إمتنع المحالون للنيابة العامة عن تسليم موظفي الهيئة المكلفون بعمل الضبطية القضائية للملف المطلوب مما أدى لإعاقة عمل الهيئة والحيلولة دون تمكينها من مباشرة مهامها، وهو الأمر الذي حدا بالهيئة لإحالة المتسببين في إعاقة عملها إلى النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في هذا الشأن.