الوزير باسل الصباح: افتتاح مركز الجهراء التخصصي الجديد لطب الأسنان قريبا ويضم 140 عيادة

افتتاح فعاليات المؤتمر السادس لادارة طب الاسنان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:07 10/01/2019 حدث بتاريخ: 16:33 10/01/2019

قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس إن الوزارة تستعد حاليا لافتتاح مركز الجهراء التخصصي الجديد لطب الأسنان والذي سيتم الاعلان عنه قريبا.

واضاف الشيخ باسل الصباح في كلمة له خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السادس لادارة طب الاسنان "ان مركز الجهراء التخصصي يتكون من اربعة ادوار ويضم 140 عيادة تخصصية مجهزة باحدث الاجهزة والتقنيات الحديثة" مشيرا الى المردود الايجابي للمركز بهدف تحقيق "نقلة نوعية وغير مسبوقة بخدمات طب الاسنان في محافظة الجهراء".

وأكد حرص الوزارة على افتتاح المراكز التخصصية والتوسعات الصحية شمال وجنوب البلاد مبينا ان برنامج ابتعاث الاطباء للتدريب و"ان كان قديما الا ان هناك توجها لزيادة معدلات الابتعاث في البرامج لخريجي كليات الطب".

ولفت الى الانجازات المتنوعة في هذا القطاع من حيث تطوير المراكز التخصصية وتزويدها بأحدث الاجهزة والتقنيات واستحداث الوحدات والعيادات الشاملة وتقديم الرعاية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عما حققه برنامج البورد الكويتي في طب الاسنان من نجاح و"هي جميعها انجازات تعتز بها الوزارة".

واعرب عن شكره للاطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاداريين والعاملين بقطاع طب الاسنان تحت اشراف الوكيل المساعد لشؤون طب الاسنان الدكتور يوسف الدويري لما يحققونه من انجازات تتفق مع المعايير العالمية.

واشار على سبيل المثال الى الحصول على الاعتراف الماسي ببرامج الصحة المدرسية لصحة الفم والاسنان وهو "اعلى مستويات الاعتراف الكندي" مبينا انه اول برنامج حكومي يحصل على هذا المستوى من الأعتراف بجودة خدماته حسب المعايير العالمية.

وذكر ان حسن اختيار محاور المؤتمر والموضوعات المطروحة للمناقشات بجلساته وورش العمل تعبر بصدق عن وعي وإدراك اللجان المنظمة للمؤتمر.

ورأى ان ذلك يساعد على التطوير المستمر لجودة الخدمات الصحية وتحديث سياسات وبروتوكولات الرعاية الصحية في هذا التخصص الذي يقع على رأس اولويات الوزارة ضمن برنامج عمل الحكومة آملا بأن يحقق المؤتمر اهدافه المتوقعة.