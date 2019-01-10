"التأمينات": رفع دعاوى ضد شركات ابرمت عقود سرية مع الرئيس السابق الرجعان

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:21 10/01/2019 حدث بتاريخ: 12:21 10/01/2019

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية رفعها دعوى قضية في المحكمة العليا البريطانية ضد شركة (MAN Group Plc) وشركاتها التابعة والمتخصصة في إدارة الأصول.

وقالت (التأمينات) في بيان صحفي اليوم الأربعاء انها طالبت في الدعوى بدفع تعويض مبدئي بقيمة 156 مليون دولار أمريكي بسبب إبرام الشركة عقود سرية مع مسؤول سابق في المؤسسة خلال فترة استثمار (السكنية) مع الشركة خلال الفترة بين عامي 1996 و 2013.

وأوضحت أنها تقدمت برفع الدعوى في نوفمبر الماضي "ولكن لم تفصح عنها إلا بعد الحصول على الموافقات الرسمية التي تخولها بالإعلان عن الدعوة اليوم".

ونقل البيان عن وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف قوله ان "توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المعنية بمكافحة الفساد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة قد ترجمت عمليا خلال العام الحالي".

وأوضح الحجرف أنه سبق ل (التأمينات) وأن اتخذت إجراءاتها القانونية ضد "مسؤولي مجموعة أبراج القابضة والآن تستكمل إجراءاتها القانونية ضد احدى شركات المال البريطانية ومجموعتها مؤكدا استمرار المؤسسة في انتهاج الإصلاح وملاحقة أطراف الفساد قانونيا.

بدوره قال المدير العام للمؤسسة حمد الحميضي إن (التأمينات) تقدمت بالدعوى القضائية بعد استكمال عملية فحص الاستثمارات السابقة وحصولها على المستندات والأدلة اللازمة.

وأشار الحميضي إلى قيام (التأمينات) بالإجراء القانوني ضد مدير الاستثمار - الشركة البريطانية - مؤكدا استمرار المؤسسة في استكمال فحص الاستثمارات واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لاسترداد المال العام "بدعم من القيادة السياسية ومجلس الوزراء".