"هيئة الغذاء": توصية برفع الحظر عن استيراد منتجات غدائية من فرنسا وبولندا

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:57 09/01/2019 حدث بتاريخ: 15:58 09/01/2019

أوصت اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية برفع الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من كل من فرنسا وبولندا.

وقال أمين سر اللجنة المهندس عادل السويط في بيان صحفي للهيئة اليوم الأربعاء إن اللجنة أوصت بذلك خلال اجتماعها ال15 لسنة 2018 مضيفا أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قررت رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الماعز والأبقار والأغنام الطازجة والمبردة والمجمدة بكل أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها بسبب انتهاء مرض الجمرة الخبيثة من فرنسا.

وذكر السويط أن (التجارة) قررت أيضا رفع الحظر على استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بكل أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من بولندا مع إرفاق شهادة صحية تفيد بخلو اللحوم من مرض جنون البقر.

وأكد ضرورة الالتزام بالتوصيات والاشتراطات الواردة في القانون الصحي لحيوانات اليابسة الخاصة بمرض جنون البقر الواردة في الفصل 11.4 بحيث تكون الشهادة البيطرية معتمدة من بلد المنشأ وصادرة من الجهات الرقابية المرجعية ببلد المنشأ على أن تفي الشهادة الصحية بكل الاشتراطات والتوصيات الخاصة باستيراد اللحوم من بلد أو منطقة أو مربع ذات مخاطر لا تذكر بالنسبة لجنون البقر.

وأسست (هيئة الغذاء) بموجب القانون رقم (112) لسنة 2013 حيث حدد اختصاصات الهيئة ذات الصلة بالغذاء والتغذية منها تقرير البرامج والسياسات واللوائح المعنية بتعزيز تغدية المجتمع بهدف الحد من انتشار الأمراض غير المعدية.