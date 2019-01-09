الداخلية: القبض على 3 مقيمين قاموا بسلب مبلغ 32 ألف دينار من موظف شركة صرافة

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:37 09/01/2019 حدث بتاريخ: 11:53 09/01/2019

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية " إدارة مباحث محافظة الفروانية " قسم مباحث جليب الشيوخ تمكن من ضبط 3 مقيمين من جنسية عربية بعد 4 ساعات من تنفيذهم جريمة سلب بالقوة ضد أحد موظفين شركة صرافة وسلب مبلغ " 32.500 " ألف دينار.

وفي التفاصيل .. فقد ورد بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود سلب بالقوة في منطقة جليب الشيوخ امام أحد المتاجر حيث قام أشخاص مجهولي الهوية بسرقة مبلغ " 32.500 " ألف دينار من عامل إحدى شركات الصرافة وهو يقوم بنقل المبلغ من شركة الصرافة إلى المركبة الخاصة بها.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم معاينة الموقع معاينة دقيقة وجمع الماديات حيث أتضح من خلال عمليات التحري قيام 3 مقيمين بعملية السلب بالقوة وتم تحديد هوية أحد الجناة ثم تم التوصل إلى كامل بياناته وعنوان سكنه الخاص وبعد اخذ الإذن القانوني تم مداهمة المسكن والقاء القبض عليه.

وبمواجهته بما اسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة مع آخرين وتم تحديد شخصياتهم ومقر السكن الخاص بهم وعلى الفور تم مداهمتهما وضبطهما وبتفتيش مسكنهما تم العثور على الملابس المستخدمة بالواقعة وقد أرشدوا عن مكان اخفائهم النقود المسروقة حيث تم العثور عليها مدفونة في ساحة ترابية بالقرب من مسكنهما.

وبالاستعلام عنهم بالحاسب الآلي التابع لوزارة الداخلية تبين ان المتهم الأول والثاني صادر بحقهم ألقاء قبض على ذمة قضايا.

تم تسجيل قضية رقم 7/2019 جنايات جليب الشيوخ " سلب بالقوة " وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.