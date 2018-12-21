الصحة: ضبط كريمات تفتيح البشرة غير مرخصة تباع بمنطقة الجهراء

وزارة الصحة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:08 21/12/2018 حدث بتاريخ: 21:08 21/12/2018

أعلن الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د. عبدالله منجد البدر عن ضبط كريمات غير مرخصة تباع بإحدى الصيدليات بمنطقة الجهراء.

وذكر د.البدر ان هذا جاء بناء على بلاغ قدم لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كريم لتفتيح البشرة يباع بإحدى الصيدليات بتغليف محلي دون وجود تاريخ الصلاحية والإنتهاء ورقم التشغيلة وبلد المنشأ وغيرها من المعلومات المهمة التي يجب توافرها للمريض، والذي عليه قام مدير إدارة تفتيش الأدوية الصيدلي عادل عباس السالم بإرسال لجنة تفتيش فوراً إلى الصيدلية الكائنة في الجهراء وتم بالفعل تحريز علبتين وذلك لإرسالهم إلى مراقبة المختبرات لإجراء التحاليل اللازمة وذلك استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الصيدلية والعاملين فيها بسبب هذه المخالفة الجسيمة بالإضافة إلى العديد من مخالفات أخرى تم رصدها.

وأهاب د.البدر بالجميع بضرورة عدم شراء وتداول أي دواء أو منتج لا يحمل المعلومات الرئيسية الواجب توافرها على الغلاف الرئيسي للمنتجات وذلك لاحتمالية ضررها على الصحة العامة.