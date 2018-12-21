المواصلات: الانتهاء من اصدار الطابع البريدي للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

الطابع البريدي للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 19:04 21/12/2018 حدث بتاريخ: 19:04 21/12/2018

اعلن مدير ادارة العلاقات العامة د. احمد الحسيني بان وزارة المواصلات انتهت من اصدار الطابع البريدي 56 للفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا

وقال الحسيني في تصريح صحفي اليوم بان قطاع البريد انتهى من اصدار الطابع البريدي للفنان عبدالحسين عبدالرضا والذي يخلد 56 عاما من العطاء لمسيرته الفنية .

واكد الحسيني بان الطابع تم توزيعه على مكاتب البريد وكذلك تم ايداعه في جمعية هوات الطوابع مشيرا الى ان الجمهور يستطيع الحصول عليه في مطلع سنة 2019 بسعر 150 فلس للطابع الواحد .

مؤكدا بان اصدار الطابع ياتي تكريما من الدولة ممثلة بوزارة المواصلات للمسيرة الفنية للراحل التي تجاوزت نصف قرن وجعلته رمزا فنيا لدى الشعوب الخليجية