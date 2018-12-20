رئيس الوزراء جابر المبارك يفتتح التوسعة الجديدة للمستشفى الاميري

جانب من افتتاح التوسعة الجديدة التابعة للمستشفى الأميري

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:04 20/12/2018 حدث بتاريخ: 13:04 20/12/2018

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم اليوم افتتاح التوسعة الجديدة التابعة للمستشفى الأميري.

وحضر الافتتاح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ومعالي نائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة.

وقام سمو رئيس مجلس الوزراء بجولة في مرافق المبنى الجديد وما يحتويه من أقسام طبية وعيادات وأجنحة ووحدات استقبال المرضى.

وأشاد سموه في تصريح صحفي بالجهود التي بذلها أبناء الكويت المخلصين من جميع الجهات المعنية في تخطيط وتجهيز وبناء مشروع توسعة المستشفى الأميري معربا عن ثقته التامة بقدرة الكوادر الوطنية على تشغيل وادارة هذا المرفق الطبي الحيوي بكفاءة واقتدار.

وأكد سموه حرص الحكومة على تطوير المرافق والارتقاء بالخدمات الصحية والتي تعد في مقدمة أولوياتها مشيرا الى ان بناء هذا الصرح الطبي بمواصفات عالمية يأتي تنفيذا لبرنامج عمل الحكومة والخطة الانمائية للدولة.

كما اشار سموه إلى ان هذه التوسعة والزيادة في الطاقة الاستيعابية تشكل اضافة كبيرة للمستشفى الأميري من أجل تحقيق التكامل المنشود في الخدمات الطبية المقدمة وتوفير الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين والمقيمين في البلاد.