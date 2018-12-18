الأشغال: الوزير الرومي يوقع عقد انجاز شارع القاهرة بقيمة 105 مليون دينار

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي

كتب بواسطة: %s أحمد عامر المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 18/12/2018 حدث بتاريخ: 14:55 18/12/2018

وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي عقدا لإنشاء وانجاز وصيانة شارع القاهرة بقيمة تبلغ حوالي 105 ملايين دينار كويتي (نحو 345 مليون دولار) على أن يتم الانتهاء منه أواخر 2021.

وقالت وزارة الأشغال العامة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء ان المشروع ينفذ أعمال تطوير شارع القاهرة بدءا من شارع المنصورية شمالا حتى دوار بغداد جنوبا.

واشارت الى ان المشروع يهدف لتسهيل الحركة المرورية الحرة للمتجهة من شارع بغداد إلى الطريق الدائري الأول عبر شارع القاهرة.

وأضافت أنه سيتم استحداث أربع تقاطعات مزودة بنظام للاشارات الضوئية لربط لمناطق السكنية بعضها ببعض مع تحديث وتحسين نظام الاشارات الضوئية الحالي الموجود بالتقاطعات القائمة على امتداد شارع القاهرة بالإضافة إلى انشاء سبعة جسور للمشاة عند مواقع محطات الحافلات.

ولفتت انه تم توقيع اتفاقية للاشراف على أعمال عقد (شارع القاهرة) بقيمة بلغت حوالي 6ر4 مليون دينار كويتي (نحو 15 مليون دولار).