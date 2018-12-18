النادي العلمي: أول أيام فصل الشتاء السبت المقبل.. فلكيا

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 10:13 18/12/2018 حدث بتاريخ: 10:13 18/12/2018

أعلن النادى العلمى الكويتي أن موعد الإنقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكياً سيكون يوم السبت المقبل الموافق الثاني والعشرون من شهر ديسمبر الجاري.

وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي علي عبد الكريم بوعباس، ان الإنقلاب الشتوي (Winter Solstice ) هو حدثٌ فلكي يحدث نتيجة ميلان محور الأرض ودورانها حول الشمس، حيث أن الأرض لا تدور حول نفسها بشكل عمودي تماماً، وإنما ينحرف محور دورانها بمقدار 23.5 درجة.

وأضاف عند الإنقلاب الشتوي تكون أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار الجدي، وهو الخطٌ الوهمي أسفل خط الإستواء بـ (23.5) درجة، وتكون المناطق الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ليلها أطول من 12 ساعة ويكون العكس صحيح بالمناطق الواقعة في نصفها الجنوبي حيث يكون النهار أكثر من 12 ساعة.

وأشار إلى انه يلاحظ في النصف الشمالي تأخر الشروق وتقدم الغروب، حيث ينخفض القوس الوهمي الذي تقطعه الشمس منذ شروقها وحتى الغروب لتعبر السماء، وكذلك تظهر الشمس منخفضة في السماء أثناء فترة الظهيرة ويكون الظل الشمسي هو الأطول زمنياً على مدار العام.

ولفت إلى انه في هذا اليوم ستكون المسافة بين الشمس والأرض (147155588) كم في تمام الساعة (01:22) صباحاً، وسيكون ذلك اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل، حيث ستشرق الشمس في تمام الساعة (06:38) صباحاً، وتغرب في تمام الساعة (04:54) مساءً.