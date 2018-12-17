مكافحة الفساد: نثمن تخصيص "الأوقاف" خطبة الجمعة للحديث عن آفة الفساد

المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر

كتب بواسطة: %s جريدة الجريدة المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:11 17/12/2018 حدث بتاريخ: 17:11 17/12/2018

صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد د. محمد بوزبر بأن الهيئة تعول كثيراً على الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في نشر القيم الإسلامية والإنسانية التي تحض على تحري النزاهة والشفافية والحرص على المال العام ونبذ كافة صور الفساد.

وأشار المتحدث الرسمي لنزاهة بأن العام المنصرم شهد توقيع مذكرة تفاهم في مجال نشر التوعية والتثقيف بين الهيئة ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، وقد إنطلقت هذه المذكرة من إيمان نزاهة بأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية تعد أحد أهم أركان البناء المؤسسي للمجتمع من خلال دورها في ترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية فيه.

وأضاف د. محمد بوزبر أن مذكرة التفاهم تناولت عدة محاور كان من بينها أن تعمل وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية على تضمين الخطاب الديني الذي يوجه لعموم الناس سواء من خلال خطب الجمعة أو الدروس الدينية أو الندوات والبرامج التي تنظمها الوزارة التأكيد على أن الشريعة الإسلامية الغراء تقوم على مبادئ النزاهة والشفافية والمساواة ومكافحة الفساد.

وأختتم المتحدث الرسمي لنزاهة تصريحه بالتأكيد على أن الهيئة تثـمن وتقدر تماماً الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في سبيل تحقيق أوجه التعاون الوارد في مذكرة التفاهم التي أبرمتها مع الهيئة والتي تجسدت في تخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن آفة الفساد وطرق مكافحتها.