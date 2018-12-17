الشؤون: قرار حل جمعية السلام الخيرية بني على اسباب قانونية وواقعية صحيحة

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:52 17/12/2018 حدث بتاريخ: 14:52 17/12/2018

نفت الوكيلة المساعدة للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية هناء الهاجري مايتردد من ان قرار حل جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية لم يقم على اسس موضوعية صحيحية مؤكدة ان القرار بني على اسباب قانونية وواقعية صحيحة

واشارت الهاجري في تصريح صحفي الى ان وزارة الشؤون لديها مستندات عن كل مخالفة من المخالفات المسجلة ضد الجمعية ومنها كتب وزارة الخارجية التي تؤكد مخالفة الجمعية للنظم والاجراءات المقررة قانونا ومحاضر اثبات المخالفات المحررة بمعرفة موظفي الوزارة وايصالات الجمع النقدي المخالفة لقرار مجلس الوزراء فضلا عن صور ومقاطع فيديو توثق ارتكاب الجمعية لبعض المخالفات

واكدت الهاجري ان الوزارة تقوم بتطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة بشفافية على الجميع دون استثناء وتبتغي المصلحة العامة في كل قراراتها ومن بينها قرار حل جمعية السلام مشيرة الى ان الوزارة رغم حرصها على اشهار الجمعيات الخيرية انطلاقا من كون الكويت مركزا للانسانية عالميا وقائدها سمو الامير هو قائد الانسانية في العالم الا انها لا تقبل ان تقوم احدى الجمعيات الخيرية بمخالفة القانون بما يمس سيادة دولة الكويت ويخالف المصلحة العامة ومن ثم وصول اموال التبرعات والصدقات الى غير الوجهة التي تقبلها الدولة ويقبلها العالم المتحضر

واكدت ان وزارة الشؤون تحترم القضاء الكويتي وتحترم كل احكامه لانه دائما هو الفيصل في اي نزاع بين كافة الاطراف

ومن جهة اخرى كشفت الهاجري عن تشكيل لجنة في الوزارة للقيام بمهام تصفية اموال جمعية السلام الخيرية التي تم حلها مؤخرا موضحة انه وفقا لنص المادة رقم 29 من قانون العمل الخيري فانه لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحله اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات - والجهة التي تؤول إليها الأموال عند عدم النص عليها في النظام الأساسي - أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في النظام.

وذكرت انه وفقا للقانون تؤول الاموال لوزارة الشئون وهي تحدد من هي الجهة المستفيده حسب ماتراه مناسبا مؤكدة حرص الوزارة على استمرارية المشاريع التي قامت جمعية السلام بالبدء فيها او تلك المستمرة وستقوم الوزارة من خلال لجنة التصفية المكلفة بهذا الامر باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساهم في اتمام تنفيذ تلك المشروعات من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية العاملة وذلك بعد التأكد من خلال اللجنة من اتمام تحويل التبرعات لصالح تلك المشاريع.