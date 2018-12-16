جامعة الكويت: تشغيل 6 كليات في مدينة صباح السالم الجامعية سبتمبر العام المقبل

مدينة صباح السالم الجامعية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:15 16/12/2018 حدث بتاريخ: 16:20 16/12/2018

اعلنت جامعة الكويت ان المرحلة الاولى من الخطة التشغيلية المرحلية لمدينة صباح السالم الجامعية ستكون في فبراير المقبل وتتضمن مرحلة التجهيز الاداري لمباني الكليات التي سيتم استلامها.

واوضحت الجامعة في بيان لها اليوم الاحد انه سيتم خلال هذه المرحلة تجهيز الموقع والنظر في مدى إمكانية عقد اجتماعات ادارة الجامعة والامانة العامة ومختلف الانشطة بحيث يتم خلال هذه المرحلة الانتهاء من تجهيز الجامعة.

واشارت الى ان المرحلة الثانية ستبدأ في شهر سبتمبر من العام المقبل وتشمل تشغيل 6 كليات في المباني المخصصة لها بمدينة صباح السالم الجامعية وهي (كلية الآداب – كلية التربية – كلية العلوم الادارية – كلية العلوم الحياتية - كلية الهندسة والبترول - كلية العلوم).

ولفتت الى انه سيتم خلال هذه المرحلة نقل الطلبة والكليات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الى مدينة صباح السالم الجامعية مع الاستمرار في التدريس بالمختبرات والورش العملية الخاصة بكليتي العلوم والهندسة والبترول في مواقعها الحالية الى حين تجهيز المختبرات في مدينة صباح السالم الجامعية.

واضافت ان المرحلة الثالثة ستنطلق في شهر سبتمبر عام 2020 من خلال تشغيل 5 كليات وهي (كلية العلوم الاجتماعية - كلية الشريعة والدراسات الاسلامية – كلية الحقوق - كلية العمارة – كلية علوم هندسة الحاسوب).

واشارت الى انه سيتم تخصيص اماكن لكليتي العمارة وعلوم هندسة الحاسوب في الكليات التي تم استلامها ونقل طلبتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين الى مدينة صباح السالم والبدء بانتقال المباني الادارية للجامعة والمرافق الأخرى.