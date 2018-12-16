الوزير العازمي: الاحتفاظ بالمباني الحالية لجامعة الكويت لحين تسليمها لجامعة حكومية أخرى

معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور حامد محمد العازمي يترأس اجتماع مجلس الجامعة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:18 16/12/2018 حدث بتاريخ: 14:20 16/12/2018

ترأس معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الأستاذ الدكتور حامد محمد العازمي اجتماع مجلس الجامعة رقم 4/2018، صباح اليوم الأحد الموافق 16/12/2018، بحضور مدير جامعة الكويت أ.د. حسين أحمد الأنصاري، وأعضاء مجلس الجامعة بقاعة مجلس الجامعة في الحرم الجامعي بالخالدية.

وفي هذا الصدد أفاد المتحدث الرسمي باسم جامعة الكويت أمين عام الجامعة الدكتور مثنى طالب الرفاعي بأن مجلس الجامعة ناقش خلال الاجتماع عدداً من الملفات، حيث قام بالتصديق على محضر الاجتماع رقم (3/2018) الذي عقد بتاريخ 25/6/2018، كما اطلع على تقرير متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في الاجتماع رقم (3/2018).

وأشار د. الرفاعي إلى اطلاع مجلس الجامعة على تقرير لجنة اختيار العمداء لكل من كلية العلوم الطبية المساعدة وكلية الدراسات العليا، وقد وافق على تعيين كل من:

الأستاذة الدكتورة سعاد محمد الفضلي عميداً لكلية العلوم الطبية المساعدة.

الأستاذ الدكتور بدر فهد البديوي عميداً لكلية الدراسات العليا.

وأضاف بأن المجلس قد اطلع على عرض مرئي حول خطة الانتقال والتشغيل لمدينة صباح السالم الجامعية- جامعة الكويت.

وأفاد بأن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح كلية الدراسات العليا منح الطالب فهد عبدالمحسن محمد الحسيني رحمه الله درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية.

وذكر د. الرفاعي أن مجلس الجامعة اطلع على اقتراح مكتب نائب مدير الجامعة للأبحاث تعديل البند (4/أ) من المادة (69) من قواعد وإجراءات دعم البحث العلمي في جامعة الكويت في شأن إضافة أعضاء الهيئة الأكاديمية من غير أعضاء هيئة التدريس لمكافأة الأبحاث غير الممولة، وقد وافق المجلس على الاقتراح.

وأشار د. الرفاعي إلى أن مجلس الجامعة قد وافق على اقتراح بعض الكليات بترقية (18) عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ وأستاذ مساعد من مختلف الكليات، (11) من الكليات الإنسانية والاجتماعية و(7) من الكليات العملية. وذلك على النحو التالي:

أولا – ترقيات الكليات الإنسانية والاجتماعية:

م الاسم الدرجة العلمية القسم العلمي الكلية 1 د. عبدالله يوسف سهر أستاذ العلوم السياسية العلوم الاجتماعية 2 د. عبد المحسن أحمد الطبطبائي أستاذ اللغة العربية وآدابها الآداب 3 د. عبد المحسن عايض القحطاني أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي التربية 4 د. نبيلة يوسف الكندري أستاذ الإدارة والتخطيط التربوي التربية 5 د. أماني خالد بورسلي أستاذ مساعد التمويل والمنشآت المالية العلوم الإدارية 6 بدر سعد الهاشل أستاذ مساعد التمويل والمنشآت المالية العلوم الإدارية 7 د. حسن عبد الله عباس أستاذ مساعد طرق كمية ونظم المعلومات العلوم الإدارية 8 د. دهام كريم شبيب الفضلي أستاذ مساعد الفقه المقارن والسياسة الشرعية الشريعة والدراسات الإسلامية 9 د. مزنة سعد العازمي أستاذ مساعد الإدارة والتخطيط التربوي التربية 10 د. محمد شهاب الوهيب أستاذ مساعد الفلسفة الآداب 11 د. هيلة محمد المكيمي أستاذ مساعد العلوم السياسية العلوم الاجتماعية

ثانيا- ترقيات الكليات العملية: