الوزير الجبري: اطلاق البث التجريبي لقناة "أطفال الكويت" لبناء أجيال كويتية فكريا وتربويا

وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري يدشن البث التجريبي لقناة (اطفال الكويت)

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:17 12/12/2018 حدث بتاريخ: 16:17 12/12/2018

دشن وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري اليوم الاربعاء اطلاق البث التجريبي لقناة (اطفال الكويت) اضافة الى افتتاح استوديو المحاكاة التشبيهي للطفل بحضور قياديي الوزارة وعدد من المهتمين بشؤون الطفل في البلاد.

وقال الوزير الجبري في تصريح صحفي عقب اطلاق اشارة البث التجريبي للقناة الجديدة ان اهمية هذه القناة تأتي انطلاقا من رسالة التلفزيون الوطنية في بناء أجيال كويتية فكريا وتربويا وثقافيا تكون قادرة على المشاركة في بناء وتنمية الوطن.

وأضاف ان من اهم اهداف القناة الجديدة الوقوف امام التحديات الفكرية والثقافية الغريبة عن المجتمع الكويتي بعاداته وتقاليده الأصيلة ووسطية منهج الدين الاسلامي الحنيف.

واكد ان إطلاق قناة (اطفال الكويت) يمثل نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين وزارة الاعلام والجهات الحكومية والاهلية المسؤولة والمهتمة بقطاع الطفل من خلال الحرص على تقديم منتج اعلامي وثقافي كويتي رفيع المستوى.

وشدد على الرعاية السامية من قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله لقطاعات الطفل والناشئة والشباب "الذين يمثلون قاعدة التطور والتنمية لأي دولة" تحقيقا لرؤية الكويت 2035.

واعتبر ان انشاء قناة اطفال الكويت تأتي تتويجا لرؤية واستراتيجية وزارة الاعلام لاستكمال منظومة رسالتها الاعلامية والثقافية لكافة الفئات العمرية من مشاهدي قنوات تلفزيون دولة الكويت.

واكد ان تلفزيون دولة الكويت يشهد نقلة نوعية في طريق استعادة ريادة الاعلام الكويتي تلفزيونيا واذاعيا لافتا الى ان الوزارة ستحتفل باطلاق البث الرسمي لقناة اطفال الكويت خلال الاحتفال بأعيادنا الوطنية في شهر فبراير 2019.

وبين ان محتوى قناة أطفال الكويت وبرامجها ستكون بمثابة توجه نموذجي للطفل الكويتي تربويا ونفسيا وتعليميا واصفا هذا الإنجاز بإضافة جديدة يضمها تلفزيون دولة الكويت في مجال الاعلام المتخصص.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي ان اطلاق البث التجريبي لقناة (أطفال الكويت) يأتي تتويجا لتوجيه واهتمام وحرص وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بضرورة انشاء قناة تلفزيونية كويتية تعني بشؤون الطفل.

وقال الخالدي ان قناة (أطفال الكويت) تعد نافذة تربوية وتعليمية وتثقيفية لأطفال الكويت وتسهم في بلورة شخصية الطفل الكويتي معتبرا ان اطلاق القناة الجديدة تمثل نقطة انطلاق لرسالة تلفزيون الكويت نحو التميز والابداع.

وأضاف ان الاطلاق التجريبي للقناة جاء اليوم وفق تعليمات وزير الاعلام بعد شهور من العمل والتخطيط والدراسة بين قطاعات وزارة الاعلام ذات العلاقة وبين الخبراء والمتخصصين في مجال الطفل.

وأوضح ان الخبراء والمتخصصين في مجال الطفل اثنوا على خطوة تلفزيون الكويت في اطلاق قناة خاصة بالطفل تسعى الى ملامسة احتياجات الطفل ومخاطبته بأسلوب علمي وتربوي يواكب مداركه العقلية.

وذكر الخالدي ان بث (أطفال الكويت) سيكون عبر تردد قناة (سبورت بلس) إضافة الى امكانية مشاهدتها عبر باقة قنوات تلفزيون الكويت على الاجهزة الذكية.

وشدد على ان القناة تواكب تطور صناعة اعلام الطفل العالمية في المحتوى والشكل من خلال تقديم برامج ومواد اعلامية تلفزيونية تسد احتياجات الطفل الكويتي.

وأشار الى حرص القناة الجديدة على تغطية كافة افرع الثقافة والمعرفة الملائمة للشريحة العمرية للطفل بقواعد تربوية وتثقيفية ونفسية علمية من خلال المزج بين الاصالة والمعاصرة مع التمسك بوسطية ديننا الاسلامي الحنيف.