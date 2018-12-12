القوى العاملة: تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية الى 10 دنانير بدلا من 60 دينار

الهيئة العامة للقوى العاملة

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:02 12/12/2018 حدث بتاريخ: 11:35 12/12/2018

أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة احمد الموسى أن الهيئة بدأت بتطبيق القرار الذي اصدرته معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة وذلك للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي من 60 دينار إلى 10 دنانير فقط عند التسجيل ، وفي حال التجديد بعد مرور سنه يدفع رسم 10 دنانير .

وأوضح الموسى أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية كما يأتي في إطار حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وافساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها والتي يمكن أن تحقق فيها ماتصبوا إليه من انجاز وإبداع .

وأشار الموسى إلى أن الهيئة تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية، تحت أي ظرف طالما العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الموظف الإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغير مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ماشابه ذلك .