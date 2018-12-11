مكافحة الفساد: إحالة مدير إدارة في "الجمارك" وآخر إلى النيابة

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:19 11/12/2018 حدث بتاريخ: 12:19 11/12/2018

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق عن إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة وآخر إلى النيابة العامة.

وأشار المتحدث الرسمي لـ{ نزاهة } أن هذه الإحالة جاءت على إثر تلقي الهيئة بلاغاً بتاريخ 12/8/2018 يشير إلى ارتكاب مدير إدارة بالإدارة العامة للجمارك وشخص آخر غير خاضع لقانون إنشاء الهيئة شبهة جريمة فساد ترتب عليها تفويت مصلحة على الدولة وإهدار أموال عامة تصل قيمتها إلى إحدى وأربعون ألفاً وثلاثمائة واثنين وخمسين ديناراً.

وبعد ما اطمأنت {نزاهة } إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المتمثلة في الإضرار العمدي بالمال العام والتهرب الجمركي وخضوع المبلغ ضده لأحكام قانونها قامت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.

وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائماً دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.