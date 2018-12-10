الاطفاء: ايقاف اشرافيون واحالة ضابطين الى الجهات القضائية بشبهة الاستيلاء على المال العام

الإدارة العامة للإطفاء

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:19 10/12/2018 حدث بتاريخ: 11:19 10/12/2018

افادت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها اليوم الاثنين بان سعادة مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد أصدر قراراً يقضي بإيقاف عدد اثنان من ضباط الإطفاء برتبة نقيب لما أثير حولهما من شبهة التربح والاستيلاء على المال العام مع إحالتهما الى الجهات القضائية المختصة.

وكان الفريق خالد المكراد قد أمر في وقت سابق بجرد محتويات صندوق الايرادات في ادارتي وقاية محافظة حولي والعاصمة وحصر المعاملات التي تم انجازها حتى تاريخه، أعقب ذلك إيقاف عدد ثلاثة آخرين من الموظفين المدنيين عن العمل بمستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم لتفريطهم في أداء واجباتهم الوظيفية وتقصيرهم عن متابعة النهج الذي فرضه عليهم القانون حيال مهام الوظيفة التي يشغلونها طبقاً لأحكامه.

وأوضحت ادارة العلاقات العامة والإعلام في ختام البيان الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انس خالد الصالح قد أكد على ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه أو تفريطه أو اهماله في اداء واجباته الوظيفية طبقاً لأحكام القانون، منوهاً الى ان مساءلة المخطئ ومحاسبة المقصر في المحافظة على المال العام أمر تقتضيه المصلحة العامة وتفرضه أحكام القانون.