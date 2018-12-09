الاشغال: توقيع عقد اعادة بناء خمس مراكز خارجية تابعة لوزارة التجارة
وقع وزير الاشغال العامة ووزير دولة لشئون البلدية المهندس حسام عبدالله الرومي عقد مشروع هدم وإعادة بناء وصيانة عدد خمس مراكز خارجية للتراخيص التجارية تابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتبلغ قيمة العقد 2.307.075.000 د . ك ( فقط مليونين وثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسة وسبعون دينار كويتى لاغير ).
وتتضمن اعمال العقد :
انشاء خمس مراكز تابعة لوزارة التجارة والصناعة لتقديم خدماتها لجمهور المراجعين وذلك لخمس مواقع مختلفة على محافظات دولة الكويت ( المنصورية ــ حولى ــ خيطان ــ الجهراء ــ الظهر ) بمساحات مختلفة ولكن بنفس المكونات والتقسيمات المعمارية التى تلبى احتياجات الموظفين وجمهور المراجعين.