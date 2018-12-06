ناصر الصباح: دور استراتيجي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:02 06/12/2018 حدث بتاريخ: 12:02 06/12/2018

ترأس الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية يوم امس الاجتماع الثاني لدور الانعقاد الثاني لسنة 2018 للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية حيث ناقش المجلس تقارير اللجان الواردة على جدول الاعمال.

واستهل المجلس بمناقشة تقارير لجنة التنمية الاقتصادية حول برنامج الاستدامة الاقتصادية والمالية كذلك تقرير حول الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلى ذلك مناقشة تقارير لجنة التنمية التنمية البشرية والعمرانية حول أولويات برنامج عمل الحكومة.

بالاضافة الى رأي اللجنة بشأن القضية الإسكانية والحلول المقترحة ومشروع قانون الرهن العقاري و اختتم المجلس بنود اجتماعة بمناقشة تقرير لجنة السياسات العامة والإعلام حول محاربة ظاهرة الفساد.

وقد اشاد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع رئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالدور الاستراتيجي و التنموي الذي يؤديه المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ولجانة المختلفة كلا حسب اختصاصه متمنياً للجميع دوام التوفيق و النجاح في خدمة البلاد وتحقيق الأهداف المنشودة وفق رؤية الكويت 2035.