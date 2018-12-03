السكنية: إعادة توزيع الموظفين في الادارات التي تشهد تكدس وظيفي لتسريع معاملات المواطنين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:04 03/12/2018 حدث بتاريخ: 14:04 03/12/2018

أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي عن توزيع 68 موظف وموظفة بين الإدارات المختلفة وذلك بعد إقرار الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، وتلبية لاحتياجات القطاعات والإدارات.

وقال الناشي في تصريح صحفي إن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري وجهت الى سد النقص في بعض القطاعات والإدارات داخل "السكنية" بإعادة توزيع الموظفين خاصة في الإدارات التي تشهد تكدس وظيفي لافتا الى انه يمكن الاستفادة من خبراتهم في القطاعات الأخرى ويحقق لهم الاستفادة أيضا في ممارسة أعمال تنسجم مع شهاداتهم العلمية.

وأشار الى أن نقل الموظفين ما بين القطاعات والإدارات في المؤسسة تم وفق آلية تحافظ على المسميات والمميزات الوظيفية وبما يتماشى مع تخصصاتهم الدراسية، معتبرا أن قرار نقل الموظفين من شأنه كذلك توفير العدد اللازم من الموظفين لتسريع معاملات المواطنين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.