ناصر المحمد ممثلا لسمو الأمير في مراسم تشييع جورج بوش الأب

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد مستقبلا ناصر المحمد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:04 02/12/2018 حدث بتاريخ: 16:04 02/12/2018

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد وذلك للاستئذان بالسفر الى الولايات المتحدة الامريكية الصديقة ممثلا عن سموه في مراسم تشييع الرئيس جورج بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سموه بقصر السيف صباح اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد.