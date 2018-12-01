سمو أمير البلاد يعرب عن خالص التعازي بوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:22 01/12/2018 حدث بتاريخ: 12:23 01/12/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه باسمه وباسم دولة الكويت حكومة وشعبا عن خالص التعازي وصادق المواساة بوفاة فخامة الرئيس جورج بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

مستذكرا سموه مواقفه التاريخية المشرفة والشجاعة تجاه دولة الكويت ورفضه للاحتلال العراقي لدولة الكويت منذ الساعات الأولى والقرارات المصيرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تحت قيادة فخامته وبدوره المحوري في تشكيل التحالف الدولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحرير دولة الكويت حتى تم تحريرها والتي ستظل ماثلة في ذاكرة أهل الكويت جميعا ولن تنسى منوها سموه بجهود فخامته في تعزيز دور بلاده لخلق نظام دولي جديد يقوم على العدالة والمساواة بين الدول راجيا لفخامته الرحمة وللشعب الأمريكي الصديق ولأسرة الرئيس الراحل جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سموه رعاه الله ببرقية تعزية لفخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده فخامة الرئيس جورج بوش مستذكرا سموه مواقفه التاريخية والنبيلة في رفضه للاحتلال العراقي الغاشم منذ اللحظات الأولى ووقوفه إلى جانب دولة الكويت ونصرة قضاياها العادلة ودوره في تشكيل التحالف الدولي بتحرير دولة الكويت والتي لن ينساها الشعب الكويتي وستظل ماثلة في ذاكرته راجيا له الرحمة ولفخامته وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سموه ببرقية تعزية مماثلة لأسرة فخامة الرئيس الراحل جورج بوش.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتي تعزية إلى كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وفخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ضمنهما سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة الرئيس جورج بوش الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مستذكرا سموه بكل اعتزاز مواقفه التاريخية والشجاعة تجاه دولة الكويت إبان الاحتلال العراقي لدولة الكويت ورفضه لهذا الاحتلال الغاشم ودوره الكبير في تشكيل التحالف الدولي لتحرير دولة الكويت راجيا لفخامته الرحمة ولفخامتهما وللشعب الأمريكي الصديق ولأسرة الرئيس الراحل جميل الصبر وحسن العزاء كما بعث سموه ببرقية تعزية مماثلة لأسرة فخامة الرئيس الراحل جورج بوش.

وبعث سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيات تعاز مماثلة إلى كل من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ولفخامة الرئيس جورج دبليو بوش الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ولأسرة فخامة الرئيس الراحل جورج بوش.