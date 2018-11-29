السكنية: مقاول المرحلة الثانية من مشروع المطلاع سدد كافة مستحقات العاملين

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:20 29/11/2018 حدث بتاريخ: 17:20 29/11/2018

ذكرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مقاول المرحلة الثانية لمشروع المطلاع السكني قام بسداد كافة المستحقات المتأخرة للعاملين في المشروع، واخطار المؤسسة رسميا بذلك.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم أن وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة للخدمات د. جنان بوشهري ومدير عام المؤسسة استدعوا يوم أمس ممثل الشركة ووكيلها المحلي، وذلك لبحث المشاكل التي تواجه الشركة في المشروع.

وأضافت المؤسسة أن الاجتماع انتهى الى الزام الشركة بسداد مستحقات العاملين بحد أقصى مع نهاية اليوم، وعودة الآليات الى المناطق التي توقف العمل بها لاستكمال الأعمال الانشائية وفق ما نصت عليه بنود التعاقد لتدارك نسبة التأخير عن نسبة الإنجاز.

وأكدت المؤسسة أنها تتابع عن كثب جميع الأعمال في مشروع مدينة المطلاع الاسكاني، وتقيم أداء الشركات العاملة في المشروع، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المتعثرة بما فيها سحب المشروع.