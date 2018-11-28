أمير البلاد: تابعت مداولات جلسة استجواب المبارك واحالته الى التشريعية واعبر عن ارتياحي للأجواء الديمقراطية

صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:50 28/11/2018 حدث بتاريخ: 14:50 28/11/2018

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة إلى معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وفيما يلي نص الرسالة: "معالي الأخ مرزوق علي الغانم الموقر رئيس مجلس الامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لقد تابعت باهتمام بالغ مداولات جلسة مجلس الامة التي انعقدت لبحث موضوع الاستجواب المقدم الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح وما تم التوصل اليه من قرار الإحالة إلى اللجنة التشريعية للتحقق فيما مدى استيفائه للجوانب القانونية بغية عرضه بعد ذلك على مجلسكم الموقر تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأود في هذا الصدد أن أعبر عن خالص ارتياحي للأجواء الديمقراطية التي سادت جلستكم والمستوى الراقي في طرح الآراء المختلفة حيال موضوع الاستجواب وأثمن بتقدير عال التفهم بما جاء في رسالتنا اليكم ودعوتنا إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد العليا في ظل الظروف الراهنة الحرجة التي نمر بها وأخص هنا بالثناء على المواقف التي ابداها غالبية الأخوة الأعضاء في المجلس.

انني على ثقة بأنكم وما تتحلون به من إدراك عال للمسؤولية ستواصلون مسيرتكم الديمقراطية المباركة بالتعاون مع اخوانكم أعضاء الحكومة لما يحقق رفعة البلاد وتحقيق تطلعات أبنائه متضرعا إلى الباري عز وجل أن يوفقكم وأن يسدد خطاكم.

وتقبلوا خالص التقدير صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت".