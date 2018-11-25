الشبكة الوطنية: هزتين ارضيتين قوتهما 5.1 و 4.6 درجة تأثرت بهما البلاد

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كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 21:20 25/11/2018 حدث بتاريخ: 21:20 25/11/2018

أعلنت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية رصدها توابع للزلزال الذي تأثرت به البلاد قبل قليل وسجلت قبل نحو 40 دقيقة هزتين تابعتين ارتداديتين بلغت قوتهما 5.1 و 4.6 درجة على مقياس ريختر على التوالي.

وكانت الشبكة أعلنت تأثر البلاد الساعة 7:37 مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي بزلزال ضرب الحدود العراقية الإيرانية شمال شرق بغداد بمسافة 145 كيلومترا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت أن الزلزال يبعد عن الكويت 581 كيلومترا على عمق 10 كيلومترات شعر به معظم المواطنين والمقيمين خصوصا على المناطق الساحلية.