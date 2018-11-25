الوزيرة الصبيح: استقبال طلبات تعويض المتضررين من الامطار تمت بشكل منظم في يومها الاول

الوزيرة الصبيح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:53 25/11/2018 حدث بتاريخ: 13:53 25/11/2018

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بجولة صباح اليوم في مقر هيئة التعويضات بالشامية حيث استقبال طلبات تعويض المواطنين والمقيمين جراء الامطار والسيول بمنطقة الشامية .

وفي تصريح صحفي لها على هامش الجولة قالت الوزيرة الصبي حان الهدف من الجولة هو الاطلاع على سير العمل وطريقة استقبال طلبات التعويض وأن الامور تسير وفقا لما تم الاعداد والتجهيز له.

واوضحت الصبيح ان استقبال طلبات التعويض تم في ساعات الصباح الاولى من هذا اليوم الاول بكل انسيابية وتنظيم وتواجد اعداد لا بأس بها من المتضررين من المواطنين والمقيمين وتم استلام طلباتهم مستوفاة بالنماذج التي تم اعدادها والمستندات الثبوتية مثل ملكية المنزل وملكية السيارة ومستندات اثبات الحالة.

وأضافت ان اعداد الموظفين المعنيين باستقبال طلبات التعويض كانت متناسبة مع الاعداد التي راجعت لجنة التعويضات وكشفت الجولة عن حسن التعاون بين الموظفين والمراجعين مشيرة الى ان استقبال الطلبات سيكون يوميا من الثامنة صباحا حتى الواحدة ظهرا في ايام الدوام الرسمي.