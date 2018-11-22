الوزير الرومي: استعدادات الجهات الحكومية تتم على الوجه الأكمل تحسبا للأمطار

الرومي خلال تفقده المواقع اليوم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:18 22/11/2018 حدث بتاريخ: 18:18 22/11/2018

اطلع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي اليوم الخميس على استعدادات اللجنة التنسيقية لطوارئ الأمطار والسيول.

وقال الرومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن استعدادات الجهات المعنية تتم على الوجه الأكمل تحسبا للأمطار المتوقع هطولها الليلة وتستمر حتى الأحد المقبل على فترات متقطعة.

وأفاد بأن اللجنة التنسيقية ستعقد اجتماعا مساء اليوم بعد أن تم توزيع المهام والمواقع على الجهات المشاركة للتأكد من سلامة الاستعدادات.

وأعرب عن شكره وتقديره لكل الجهات الحكومية في (لجنة الطوارئ) التي عملت على تفادي وتقليل الأضرار الناجمة عن الأمطار الأخيرة إذ أن ذلك "لا يأتي إلا بتضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمواطنين وبعض شركات القطاع الخاص التي سخرت آلياتها تحت تصرف الحكومة".

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إلى الاستجابة للرسائل التوعوية التوجيهية للجنة والتي من شأنها الحفاظ على سلامتهم.