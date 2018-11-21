ريفود تطلق رؤية 2019 للحد من هدر الطعام

تكريم علي فيصل المطوع وتظهر المدير الاداري هيا المقرون

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:58 21/11/2018 حدث بتاريخ: 12:58 21/11/2018

أعلنت المدير التنفيذي لمؤسسة ريفود الغير ربحية مريم العيسى عن استعداد ريفود لاقامة شراكات سنوية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المهتمة بقضية هدر الطعام من أجل ضمان استمرارية ريفود بمواردها البشرية وتمكينها من القيام بالعمليات اليومية وتأمين مخازن اخرى بالانتشار بمختلف محافظات دولة الكويت .

جاء ذلك على هامش الحفل السنوي الاول الذي اقامته المؤسسة لتكريم شركات المواد الغذائية التي ساهمت في تأمين الموارد الغذائية لفئة محدودي الدخل في الكويت من خلال توزيع فائض الطعام عليهم .

و ذكرت العيسى ان ريفود تسعى الى تقنين ثقافة الاستهلاك من خلال توزيع فائض الطعام على المستفيدين ذوي الدخول المحدودة مع توعيتهم بتأثير المبادرة المباشر على البيئة من حيث انخفاض معدل النفايات الصلبة وفي نفس الوقت لها تأثير على المتطوعين حيث تغرس فيهم حب العمل التطوعي الذي اصبح جزء من حياتهم.

و عن احصائيات العام الماضي أشارت العيسى الى أن متوسط إجمالي المواد الغذائية التي تم توزيعها بلغ 288,000 منتج كما بلغت قيمة الطعام الموزع 504,000 د.ك و عدد الأسر المستفيدة 1,200 أسرة أي ما يعادل 7,200 شخص شهرياً ، كما بلغت أعداد شركات المواد الغذائية الموردة 40 شركة .

و عن رؤية المؤسسة للعام 2019 لفتت العيسى الى اطلاق حملة اعلامية لتوعية المجتمع بالحد من هدر الطعام بالاضافة الى اعداد دراسات علمية لتحليل ظاهرة الإسراف في المجتمع .

و اكدت العيسى على استعداد ريفود لتوزيع المنتجات الطازجة مطلع العام القادم والعمل على بناء كيان مادي مستديم لتمويل الفريق التشغيلي في المؤسسة مع استقطاب أكبر عدد من المتطوعين من طلاب المدارس و الجامعات و ذوي الخبرة و الشهادات العليا للعمل على ارتقاء المؤسسة و تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة و تنفيذا لرؤية الكويت 2030 تماشياً مع الخطة الانمائية للبلاد .