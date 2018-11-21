الوزيرة الصبيح: بدء استقبال طلبات التعويض للمتضررين من الامطار الاحد المقبل

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول هند الصبيح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:28 21/11/2018 حدث بتاريخ: 12:28 21/11/2018

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الامطار والسيول هند الصبيح انه اعتبارا من يوم الاحد المقبل سوف يبدأ الفريق المختص بتعويضات المواطنين في استقبال طلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن سوء الاحوال الجوية وموجة الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الاسبوع الماضي.

واوضحت الصبيح في تصريح صحفي ان استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات في منطقة الشامية مشيرة الى انه يجري الان اعداد النماذج والاجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض للمتضررين والتي ترتبت على هطول الامطار بغزارة وتعرض بعض ممتلكات المواطنين الى التلف.