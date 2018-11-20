الداخلية: العمليات تلقت 20 بلاغاً عن ظهور ألغام جراء الامطار

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:59 20/11/2018 حدث بتاريخ: 12:59 20/11/2018

استمراراً لحملة التوعية التي أطلقتها الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني بوزارة الداخلية لتحذير الإخوة المواطنين والمقيمين من مرتادي المناطق الصحراوية من عدم الاقتراب أو العبث بأي أجسام غريبة والتي من المحتمل أن تكون من المخلفات العسكرية الخطرة التي انكشفت جراء انجراف الأتربة بسبب هطول الأمطار والسيول على البلاد.

وأشارت الإدارة ان وزارة الداخلية تلقت خلال الأيام الثلاثة الماضية العديد من البلاغات عن وجود اجسام يشتبه بانها مخلفات عسكرية في المناطق البرية بمحافظة الجهراء حيث وصل عدد البلاغات إلى 20 بلاغاً وانتقلت على الفور فرقة المتفجرات وتم التعامل معها، مشيرةً إلى أنه تم اكتشاف 48 لغماً آخرين وتم التعامل معها أيضاً.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ضرورة الاتصال على هاتف الطوارئ (112) فور العثور على أي جسم غريب وعدم الاقتراب منه أو محاولة اكتشاف هويته حتى يتم التعامل معه من قبل رجال المتفجرات بما يضمن السلامة للجميع.