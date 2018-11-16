ولي العهد: نتوجه بعميق الشكر الى المواطنين على ما أبدوه من تعاون مع الجهات المشاركة

ولي العهد سمو الشيخ نواف الأحمد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:54 16/11/2018 حدث بتاريخ: 13:54 16/11/2018

بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية شكر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم معربا سموه عن بالغ شكره لإخوانه أعضاء مجلس الأمة الموقر على تفاعلهم الإيجابي مع التداعيات الأحوال الجوية تعرضت لها البلاد مؤخرا.

كما بعث سموه ببرقيات شكر وتقدير لسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وإلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح وإلى معالي وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام عبدالله الرومي وإلى د.باسل حمود الصباح وزير الصحة وإلى محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وإلى د. جنان محسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وإلى معالي المهندس بخيت شبيب الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء وإلى الفريق خالد راكان المكراد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء وإلى المهندس أحمد عبدالله المنفوحي مدير عام بلدية الكويت أعرب فيها سموه عن عميق شكره تقديره على ما بذلوه من جهود كبيرة لمواجهة تداعيات الأمطار حفاظا على سلامة المواطنين الكرام والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وفي هذا المقام توجه سموه بعميق الشكر إلى المواطنين الكرام على ما أبدوه من تعاون مثمر مع الجهات المشاركة والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة في التكاتف والتعاضد في السراء والضراء كجسد واحد سائلا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلدنا الغالي الأمن وأن يحيطه بكريم عنايته ويحفظه من أي مكروه متنميا سموه لكويتنا الحبيبة المزيد من التقدم والرفاه في ظل راعي مسيرتنا ونهضتنا حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.