أمير البلاد: روح التعاون والتعاضد جبل عليها أهل الكويت في السراء والضراء

أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:44 16/11/2018 حدث بتاريخ: 13:44 16/11/2018

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره لمعاليه ولاخوانه أعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون وتفاعل مع التداعيات المصاحبة للأجواء الجوية التي تعرضت لها البلاد.

كما بعث سموه ببرقيات شكر وتقدير لسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وإلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح

وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وإلى د.باسل حمود الصباح وزير الصحة وإلى محمد الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وإلى د. جنان محسن رمضان وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات وإلى المهندس بخيت الرشيدي وزير النفط ووزير الكهرباء والماء وإلى الفريق خالد المكراد مدير عام الإدارة العامة للاطفاء وإلى المهندس أحمد المنفوحي مدير عام بلدية الكويت جدد فيها سموه خالص شكره وبالغ تقديره لهم على كافة الجهود التي بذلوها والعاملون في هذه الجهات لمواجهة التداعيات المصاحبة للأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والمنطقة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين الكرام والمقيمين والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة مثمنا سموه تضافر هذه الجهود وتنسيقها بين مختلف هذه الجهات والأدوار الكبيرة والمقدرة التي قاموا بها على مدار الساعة بكل تفان وإخلاص من خلال رفع درجات الاستعدادات في ظل هذه الظروف الجوية الطارئة والتي كانت محل إشادة وثناء الجميع.

كما جدد سموه الشكر للمواطنين الكرام على ما أبدوه وقدموه من مساعدة للفرق العامة والجهات المشاركة والتي جسدت روح التعاون والتعاضد التي جبل عليها أهل الكويت في السراء والضراء والتي جسدت روح الأسرة الكويتية الواحدة.

كما أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لاخوانه في الدول العربية الشقيقة على ما عبروا عنه من تعاطف مع دولة الكويت إزاء موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها وعلى ما أبدوه من استعداد للمساعدة لتجاوز هذه الظروف المناخية سواء عن طريق الاتصال أو البرقيات مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن العزيز من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والرخاء والازدهار.