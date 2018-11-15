الرئيس المبارك يطلع على سير العمل في الاطفاء والطيران المدني لمواكبة التداعيات

رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يحضر اجتماعا في غرفة العمليات بوزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:04 15/11/2018 حدث بتاريخ: 14:04 15/11/2018

قام سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بزيارة تفقدية لإدارة العمليات المركزية التابعة للادارة العامة للاطفاء اليوم الخميس وفي معيته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح للاطلاع على جهود الإدارة في التعامل مع الأمطار ومواجهة تداعياتها.

كما تفقد سمو رئيس مجلس الوزراء سير العمل في مطار الكويت الدولي بحضور الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري ورئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان صباح صالم الحمود الصباح.

واستمع سموه إلى شرح من الشيخ سلمان الحمود عن سير العمل في مطار الكويت الدولي وخطة الطوارئ التي تقوم بها فرق العمل في الإدارة العامة للطيران المدني.

وكان سمو رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان اليوم الخميس على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال سموه إنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.