الرئيس المبارك: نشيد بالجهود المبذولة للتعامل مع الظروف المناخية ونؤكد على تعويض المتضررين من الامطار
أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان اليوم الخميس إنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.
واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.