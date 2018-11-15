الرئيس المبارك: نشيد بالجهود المبذولة للتعامل مع الظروف المناخية ونؤكد على تعويض المتضررين من الامطار

رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يحضر اجتماعا في غرفة العمليات بوزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:45 15/11/2018 حدث بتاريخ: 12:45 15/11/2018

أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على تعويض المتضررين من الأمطار مشيدا بجهود الجهات المعنية في الدولة للتعامل مع الظروف المناخية التي تمر بها البلاد حاليا.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع قيادات الدولة في غرفة عمليات وزارة الداخلية بصبحان اليوم الخميس إنه بفضل الجهود المبذولة تم التقليل من الأضرار وسنقوم بدعم وتعويض كل من تأثر بالأمطار.

واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح عن خطط وتصورات الجهات المعنية في الدولة لمواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.