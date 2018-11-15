الطيران المدني: الملاحة الجوية متوقفة في مطار الكويت الدولي حتى 4 عصرا

الطيران المدني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:17 15/11/2018 حدث بتاريخ: 11:17 15/11/2018

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم الخميس إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مازالت متوقفة إلى إشعار آخر.

وأضافت (الطيران المدني) في بيان صحفي أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.

وكانت (الطيران المدني) أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيا وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي نظرا إلى تقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

وتشهد البلاد حاليا عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق في حين تشير التنبؤات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح يوم غد الجمعة على أن تتحسن تدريجيا ما قبل فترة الظهيرة.