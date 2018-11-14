الداخلية: إغلاق كلي لبعض الطرق وتحويل مسار المركبات لطرق بديلة

رجال الداخلية خلال القيام بعملية الإغلاق الكلي لبعض الطرق وتحويل مسار المركبات لطرق بديلة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:15 14/11/2018 حدث بتاريخ: 23:15 14/11/2018

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء أنه تم اغلاق بعض الطرق بالكامل وتحويل مسار المركبات وذلك لوجود تجمع مياه.

وقالت (الداخلية) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطرق التي تم اغلاقها هي طريق (الملك عبدالعزيز) مقابل منطقة الدسمة باتجاه الفحيحيل وطريق (الملك فهد) مدخل شارع بيروت باتجاه المدينة وطريق (الخامس) تقاطع (الرقعي) مع العارضية باتجاه السالمية.

وأضافت أن من الطرق التي تم إغلاقها أيضا طريق الدائري السابع بالاتجاهين وطريق (الملك عبدالعزيز) قبل نادي الفحيحيل باتجاه المدينة وطريق الدائري السادس مقابل (استاد جابر) بالاتجاهين ونفق (الغزالي) بالاتجاهين وتقاطع (ابوالقاسم) مع السادس.

وأوضحت أن من الطرق المغلقة كذلك تقاطع الدائري الثالث مع شارع القاهرة وتقاطع الدائري الثالث مع شارع الخليج باتجاه الدائري الثاني مع الخليج وطريق الجهراء من الجهراء مع الغزالي الى دوار (ستي سنتر) بالشويخ بالاتجاهين.

وذكرت أن من الطرق التي تم إغلاقها أيضا تقاطع شارع (جمال عبدالناصر) مع الغزالي حتى الدائري الاول من تقاطع الاول مع (القاهرة) حتى تقاطع الدائري الاول مع طريق المغرب السريع ودوار المنقف والصباحية القادم من الصباحية وتقاطع جنوب الصباحية والساحلي من تقاطع (الهيلتون) الى تقاطع النادي البحري ويمين العقيلة يسار أبوحليفة باتجاه الفحيحيل.