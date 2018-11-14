الكويت تمنع رواية "الاخوة كارامازوف" لدايستوفسكي عن معرض الكتاب

مدير ادارة معرض الكتاب في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سعد العنزي على هامش المؤتمر الصحفي للاعلامن عن انطلاق معرض الكتاب ال43

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 18:20 14/11/2018 حدث بتاريخ: 18:20 14/11/2018

منعت وزارة الاعلام الكويتية رواية "الاخوة كارامازوف" للروائي الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي إلى جانب نحو ألف كتاب آخر من المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب الذي افتتح الاربعاء بنسخته ال43.

وقال مدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي لوكالة فرانس برس أنه تم استبعاد 948 عنوانا، بينها رواية دوستويفسكي التي نشرت في القرن التاسع عشر وتتناول الاخلاق والعائلة والدين.

لكنه تابع "هذه النسبة لا تذكر مقارنة بعدد الكتب التي سمح بدخولها والذي يتجاوز 87 الف عنوان بينها 12 الف عنوان جديد"، مضيفا "وزارة الاعلام هي التي منعت هذه الكتب وفق القانون".

وتثير ظاهرة منع الكتب في الكويت غضبا في أوساط الناشطين الشباب والكتاب الكويتيين الذين يعتبرونها نوعا من "الوصاية"، مع منع نحو أربعة آلاف كتاب خلال السنوات الخمس الماضية.

ويؤكّد كتّاب وناشطون أن أسباب المنع في الغالب غير منطقية وتأتي بسبب كلمة واحدة في بعض الأحيان.

وخرج نشطاء وكتاب كويتيون في تظاهرتين في أيلول/سبتمبر للتنديد بمنع الكتب. وغرّد هؤلاء على موقع تويتر مع وسم #ممنوع_في_الكويت، لانتقاد الرقابة ومنع الكتب، بالإضافة إلى وسم #لا_تقرر_عني.

وتضم قائمة الكتب الممنوعة في الكويت روايات عالمية مثل "أحدب نوتردام" لفيكتور هوغو و"مئة عام من العزلة" لغابرييل غارسيا ماركيز، وكتبا اخرى لمؤلفين عرب، وكتبا دينية اسلامية.

وتشهد الدولة الخليجية عموما حياة ثقافية نشطة وصدرت فيها مجلات عربية مهمة كثيرة مثل "العربي" و"عالم المعرفة" التي كانت منتشرة بشكل كبير في العالم العربي. وتعد الكويت أكثر دول الخليج العربي تحررا في الحياة السياسية.