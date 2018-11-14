"الأشغال": الوزير الرومي يتابع سير أعمال آليات الوزارة المنتشرة في مناطق الكويت
أكدت وزارة الأشغال العامة اليوم الأربعاء أن جميع آلياتها جاهزة ومنتشرة بجميع مناطق الكويت تحسبا لأي طارئ إثر تقلبات الطقس والهطولات المطرية المتوقعة في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي يتابع سير الأعمال شخصيا وبحضور قيادات الوزارة مضيفة ان جميع آليات الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع والحرس الوطني على أهبة الاستعداد تحسبا للطوارئ وللأمطار والسيول المتوقعة.