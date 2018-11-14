"الأشغال": الوزير الرومي يتابع سير أعمال آليات الوزارة المنتشرة في مناطق الكويت

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي متابعا سير أعمال الوزارة في متابعة تقلبات حالة الطقس

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:17 14/11/2018 حدث بتاريخ: 14:17 14/11/2018

أكدت وزارة الأشغال العامة اليوم الأربعاء أن جميع آلياتها جاهزة ومنتشرة بجميع مناطق الكويت تحسبا لأي طارئ إثر تقلبات الطقس والهطولات المطرية المتوقعة في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي يتابع سير الأعمال شخصيا وبحضور قيادات الوزارة مضيفة ان جميع آليات الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الدفاع والحرس الوطني على أهبة الاستعداد تحسبا للطوارئ وللأمطار والسيول المتوقعة.