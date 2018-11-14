الداخلية: ما يتداول عن كسر في جسر التحكم غير صحيح ويفتقد للمصداقية

وزارة الداخلية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:24 14/11/2018 حدث بتاريخ: 12:24 14/11/2018

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كسر في جسر التحكم الذي يربط بين طريق الملك فهد بالدائري الخامس باتجاه منطقة السرة، مؤكدة أن الخبر عاراً عن الصحة ويفتقد إلى المصداقية.

وأوضحت الإدارة أن حركة السير على الجسر منظمة ولا يوجد أي ازدحام أو تكدس مروري .

وتهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين تحري الدقة فيما يتم نشره أو بث على مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.