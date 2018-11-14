الداخلية: ما يتداول عن كسر في جسر التحكم غير صحيح ويفتقد للمصداقية
نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود كسر في جسر التحكم الذي يربط بين طريق الملك فهد بالدائري الخامس باتجاه منطقة السرة، مؤكدة أن الخبر عاراً عن الصحة ويفتقد إلى المصداقية.
وأوضحت الإدارة أن حركة السير على الجسر منظمة ولا يوجد أي ازدحام أو تكدس مروري .
وتهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين تحري الدقة فيما يتم نشره أو بث على مواقع التواصل الاجتماعي والحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.