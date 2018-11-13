"بنك الطعام" الكويتي يطلق حملة "نحفظها لتدوم" لنشر التوعية الغذائية والصحية

مدير بنك الطعام سالم الحمران

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:43 13/11/2018 حدث بتاريخ: 13:43 13/11/2018

اطلق البنك الكويتي للطعام والاغاثة حملة (نحفظها لتدوم) بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمحافظة على الطعام من الهدر وتقليل المخلفات على البيئة والمحافظة على صحة الطلبة في المدارس خلال نشر التوعية الغذائية الصحية في البلاد.

وقال مدير بنك الطعام سالم الحمران في تصريح صحفي خلال اطلاق الحملة اليوم الثلاثاء في مدرسة (منيرة السعيد) المتوسطة للبنات ان هذه الحملة تعد الأولى من نوعها في الكويت والتي تطلقها جمعية خيرية للمحافظة على صحة الطلبة في المدارس.

وذكر ان الحملة تهدف الى نشر الوعي والثقافة المجتمعية للحفاظ على الغذاء وشرائها على قدر الحاجة سواء من مراكز التسوق أو مقصف المدارس والحرص على عدم رمي الطعام الزائد والصالح والعمل على تجهيزه وتقديمه للمحتاجين بالاضافة الى تخصيص حافظات للأطعمة الزائدة لتسهيل ارسالها للجمعيات الخيرية وتوزيعها على المحتاجين.

وافاد الحمران بأن الحملة تهدف ايضا الى الحد من مخلفات الاطعمة التي تجاوزت 45 بالمئة من إجمالي النفايات بالكويت.

واشار الى ان مشاركة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالحملة التطوعية تأتي ضمن أهدافها الرئيسية لتحفيز المبادرات الخلاقة وتعزيز بناء قاعدة علمية صلبة بالتزامن مع خلق بيئة صحية تشجع على الابتكار فضلا عن العمل على توسيع نطاق الوعي العام بالعلوم وخلق بيئة تتيح للإبتكار وتعزيز القدرات البحثية والعمل على تحويل الأفكار الجيدة إلى واقع ملموس.

واضاف أن تم تسمية هذه الحملة بهذا الاسم لتكون هناك مشاركة إيجابية من جميع شرائح المجتمع في توفير الاحتياجات من طعام ومشرب وملبس للأسر المحتاجة ونشر الحملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الهشتاق الخاص بالحملة حتى تغطي مختلف شرائح المجتمع الكويتي.

واوضح ان بنك الطعام يسعى من خلال الحملة لاشراك المواطنين والمقيمين في إيصال الزائد من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية فضلا عن إشاعة روح العمل التطوعي في المجتمع والارتقاء بالعمل الخيري بصورة غير معتادة.

من جانبها عبرت مديرة مدرسة (منيرة السعيد) المتوسطة للبنات باسمة بن عيسى عن سعادتها لمشاركتهم بالحملة التطوعية الهادفة مشيدة بالجهود المبذولة من قبل القائمين عليها والعمل على انجاحها ونشر قيم الخير والتطوع وغرسها في المجتمع.