الوزير الروضان: 600 مليون دينار كلفة انشاء البنية التحتية لمدينة النعايم الصناعية

وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:28 12/11/2018 حدث بتاريخ: 13:30 12/11/2018

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الاثنين إن تكلفة تشييد البنى التحتية لمدينة النعايم الصناعية تقدر ب600 مليون دينار كويتي (نحو 1.97 مليار دولار أمريكي).

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للدورة ال22 من المؤتمر العربي الدولي للألمنيوم (عربال) المقام تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (تخليد الماضي واحتضان المستقبل).

وأضاف الروضان أن تشييد هذه المدينة يأتي انطلاقا من اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية لخطة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني كما أنها تأتي ضمن رؤيتها التنموية (كويت جديدة).

وأشار إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الخبرات العالمية لجعل مدينة النعايم فرصة استثمارية حقيقية لأول مدينة صناعية ذكية مؤكدا أهمية دور هيئة الصناعة في بناء مدينة صناعية متكاملة.

وأفاد بأن الحكومة وضعت الصناعة على رأس اهتماماتها إذ تبنت إنشاء مدن صناعية متكاملة تحتوي على بنى تحتية جيدة ومرافق ملائمة وخدمات صحية فضلا عن أنشطة وخدمات تجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن نجاح النشاط الصناعي يعتمد على نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة جنبا إلى جنب مع الصناعات الكبيرة نظرا إلى أهميته في خلق فرص عمل مؤكدا حرص الجهات المعنية على توفير المناخ الملائم لتنمية وتطوير هذه القطاع المهم.

وأشار الروضان إلى حرص الجهات الحكومية على إصدار التراخيص بسهولة ويسر فضلا عن توفير أراض لإنشاء مدن صناعية في عدة مناطق تستهدف إحداث قفزة صناعية كبرى بمشاركة من المستثمرين المحليين والأجانب.

وفيما يخص صناعات الألمنيوم أوضح الوزير الروضان أن منطقة الخليج العربي تعتبر "جاذبة للاستثمارات الأجنبية" في مجال صناعة الألمنيوم لا سيما أن الدول العربية تتمتع بثروات معدنية كبيرة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعد منصة مهمة لبحث آخر تطورات الصناعة والابتكارات التقنية والفرص المتوفرة في المنطقة والتوجهات الاقتصادية العالمية كما يعد فرصة للالتقاء بكبار الموردين والمصنعين وصناع القرار الرئيسيين في الصناعة ذاتها.