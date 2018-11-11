أمير البلاد: نثمن دور الرئيس المبارك والوزراء واتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:27 11/11/2018 حدث بتاريخ: 17:27 11/11/2018

أعرب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد عن بالغ شكره وتقديره الكبير على ما أولته الجهات الرسمية التي سخرت كافة جهودها وطاقاتها للتعامل مع التداعيات والمستجدات المصاحبة لهطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد والمنطقة وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارة الأشغال العامة والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الاعلام ووزارة التربية والتعليم العالي وبلدية الكويت تنفيذا للخطط التي رسمها مجلس الوزراء واللجان المشكلة لذلك.

وثمن سموه المتابعة الحثيثة لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء لهذا الحدث واتخاذ كل مايلزم من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين الكرام والمقيمين وللمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة ووضعهم بالصورة أولا بأول بكل وضوح وشفافية من خلال وسائل الاعلام الرسمية المختلفة مثمنا سموه تظافر هذه الجهود وتنسيقها بين مختلف هذه الجهات والادوار الكبيرة والمقدرة التي قاموا بها على مدار الساعة بكل تفان وإخلاص ومن خلال رفع درجات الاستعدادات للتعامل مع هذه الظروف الجوية الطارئة والتي كانت على قدر المسؤولية ومحل الاشادة

وأكد سموه ثقته الكبيرة في مواصلة هذه الجهود وهذا الدور الايجابي والبناء.

كما ثمن سموه ما أبداه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وإخوانه أعضاء المجلس من تفاعل مع هذه الاحداث ومشاركة وجدانية تجاهها كما.

وعبر سموه عن خالص تقديره لما قام به المتطوعون من المواطنين الكرام من مشاركة فعالة مع إخوانهم في الجهات الرسمية وبصورة عكست أبهى صور اللحمة الوطنية والتكاتف والتعاضد الذي جبل عليه أهل الكويت في مواجهة مختلف التحديات كأسرة كويتية واحدة مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا أن يجعل هذا الغيث خير على البلاد والعباد وأن يحفظ الوطن الغالي من كل مكروه ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والازدهار.