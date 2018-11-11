التربية: استئناف الدراسة غدا بكافة المدارس باستثناء عدد محدود في "الأحمدي التعليمية"

وزارة التربية

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:18 11/11/2018 حدث بتاريخ: 17:18 11/11/2018

أعلنت وزارة التربية عن استئناف الدراسة غداً الأثنين في كافة المدارس والمناطق التعليمية، باستثناء عدد محدود من المدارس التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية، نظراً للأضرار التي لحقت بمبانيها جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ونوهت وزارة التربية بأن قرار التعليق يضم فقط المدارس المتضررة من مياه الامطار والغير مؤهلة لاستقبال الطلاب والطالبات، وسيتم الاعلان عنها من قبل منطقة الأحمدي التعليمية في وقت لاحق وتحديداً خلال الساعات القليلة المقبلة، كما سيتم إخطار أولياء الأمور والطلبة، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف عليها بشكل نهائي.

وأشارت إلى جهود كبيرة يبذلها قطاع المنشآت التربوية، وإدارة الشؤون الهندسية بمنطقة الأحمدي التعليمية، لمعالجة الاضرار وإصلاح أعطال بعض المباني المدرسية وتأهيل أكبر عدد ممكن منها لاستقبال أبنائنا الطلاب والطالبات بشكل اعتيادي، وتذليل كافة العراقيل التي قد تعيق سير العمل.

وأكدت التربية بأن تعليق الدراسة في هذه المدارس جاء من منطلق الحفاظ على أرواح أبنائنا الطلبة والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والحرص على سلامتهم وأمنهم، وبناء على توصية من مدراء المدارس ومدير عام منطقة الأحمدي التعليمية.