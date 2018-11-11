أمير البلاد والرئيس العراقي يترأسان المباحثات الرسمية بين الجانبين

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:43 11/11/2018 حدث بتاريخ: 13:43 11/11/2018

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق والوفد الرسمي المرافق لفخامته وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

هذا وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وعن الجانب العراقي فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيق وكبار المسؤولين في الحكومة العراقية.

وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق الشقيق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذا وساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة.