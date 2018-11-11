الجيش الكويتي: نحذر من العبث أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر إثر انجراف الأتربة

رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:35 11/11/2018 حدث بتاريخ: 13:35 11/11/2018

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين والمقيمين مرتادي البر وأصحاب المخيمات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم العبث أو لمس أي من الأجسام الغريبة التي قد تظهر إثر انجراف الأتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد ويحتمل أن تكون مخلفات عسكرية خطيرة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الاحد "إننا نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين التقيد بهذه التعليمات حرصا على سلامة الجميع".