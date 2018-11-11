الجيش الكويتي: نحذر من العبث أو لمس الأجسام الغريبة التي قد تظهر إثر انجراف الأتربة
دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي المواطنين والمقيمين مرتادي البر وأصحاب المخيمات إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التجول في المناطق الصحراوية وعدم العبث أو لمس أي من الأجسام الغريبة التي قد تظهر إثر انجراف الأتربة بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد ويحتمل أن تكون مخلفات عسكرية خطيرة.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش الكويتي في بيان صحفي اليوم الاحد "إننا نهيب بالأخوة المواطنين والمقيمين التقيد بهذه التعليمات حرصا على سلامة الجميع".