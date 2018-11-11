الحرس الوطني: تفعيل خطط الطوارئ لإسناد أجهزة الدولة

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 13:05 11/11/2018 حدث بتاريخ: 13:05 11/11/2018

صرح سعادة وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي ان الحرس الوطني يقوم بالمهام الموكلة اليه من خلال اسناد اجهزة الدولة المعنية لمواجهة الامطار والتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد، مؤكدا على الجاهزية التامة لكافة الوحدات للقيام بالمهام المطلوبة وتقديم يد العون للمتضررين من الامطار، جاء ذلك خلال تفقده جاهزية فرق الطوارئ والآليات في معسكرات الحرس الوطني.

وأشار سعادة الوكيل إلى انه بناء على توجيهات القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني ،ومعالي الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني تم رفع درجة الاستعداد للوحدات المعنية وتفعيل مراكز العمليات وفرق الطوارئ الفنية لتقديم الاسناد اللازم لمواجهة الامطار والاثار المترتبة عليها.

وشدد سعادة الوكيل على ان الوثيقة الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) تضمنت تفعيل خطط الطوارئ لإسناد اجهزة الدولة خلال الازمات عن طريق تسخير امكانياته الفنية واللوجستية وكوادره المدربة للتخفيف من اثار الازمات على المواطنين، داعيا المولى القدير ان يحفظ الكويت واهلها من كل مكروه وان يديم عليها الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وولي عهده الأمين .