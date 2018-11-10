مكافحة الفساد: نتابع نتائج تحقيقات الحكومة ومستعدون لتلقي بلاغات المواطنين عن العقود الحكومية

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:03 10/11/2018 حدث بتاريخ: 16:03 10/11/2018

صرح المتحدث الرسمي للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور محمد بوزبر ـ الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق أنه بناء علي توصيات سمو رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجبها قانون انشاؤها رقم ٢/ ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية، في متابعة كافة مظاهر وشبهات الفساد.

قد تابعت (نزاهة) ببالغ الاهتمام تداعيات وآثار الاحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد فى الآًونة الاخيرة على البنية التحية وما أصابها من أضرار مادية واخصها مايتعلق بسوء تصريف المياه وتطاير الحصى من الطرقات.

وإذ تثمن الهيئة الجهود الحكومية المبذوله فى مواجهة هذه التحديات ومراجعة كافة القرارات التى اتخذت ومنها تشكيل لجان التحقيق وتقصي حقائق متخصصة لتحديد مناط المسئولية والمسئولين ومحاسبة المقصرين، فإنها تؤكد من جانبها علي انها ستتابع ما ستؤول اليه أعمال هذه اللجان من نتائج وتحليل مخرجاتها وتوصياتها للوقوف علي ما اذا كانت ستتضمن أية شبهات فساد من عدمه وإحالة من يثبت في حقه أي شبهة الي النيابة العامة لمباشرة شئونها، فضلا عن تقديم التوصيات التي ستري الهيئة لزوم عمل جهات الاختصاص علي تنفيذها لتجنب تكرار هذه الأحداث.

وتوكد الهيئة أنها مستعدة تماما لاستقبال كل ما يحال اليها من الحكومة أو يقدم إليها من بلاغات من المواطنين إضافة إلي ما قد ترصده من تلقاء نفسها من شبهات تكون طالت إعداد أو تنفيذ أو استلام أو صيانة العقود الحكومية الخاصة بالمرافق التي تضررت من الأحداث الجوية الأخيرة.